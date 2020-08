Roma, arriva il diktat in conference call: stop agli acquisti fino al cambio di proprietà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stop agli acquisti. E’ il diktat che è arrivato lunedì scorso in conference call alla dirigenza della Roma in vista dell’imminente cambio di proprietà. Lo rivela l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina).

Sarà quindi difficile vedere i giallorossi concludere qualche affare in entrata prima dell’inizio ufficiale del mercato, che aprirà i battenti a settembre per concludersi i primi di ottobre. Pallotta attende di vendere, i contatti con Friedkin vanno avanti, ma il bostoniano non è ancora convinto della sua proposta e attende qualche nuova proposta dagli altri soggetti interessati.

Il bostoniano inoltre vuole capire come andrà a finire l’Europa League (in caso di vittoria, la qualificazione alla Champions porterebbe in dote 50-60 milioni) e soprattutto la partita-stadio. Intanto però gli acquisti sembrano essere congelati in attesa di capire come si concluderà l’uscita di Pallotta dalla Roma.

Fonte: Il Messaggero