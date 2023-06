Roma, attaccante e centrocampista le priorità: caccia a Dominguez se sfuma Frattesi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un attaccante che possa sostituire Abraham e un centrocampista che faccia meglio di Wijnaldum e Camara: sono queste le due priorità del mercato romanista una volta finito giugno.

Entro il 30 di questo mese Tiago Pinto si concentrerà prevalentemente sulle cessioni: Volpato e Missori, ma anche Vina e Kluivert sono in uscita. Per il primo la Roma non accetterà offerte inferiori agli 8,5 milioni, visto che Tahirovic si è appena accasato all’Ajax per 7,5 milioni.

Per la cessione del terzino invece Pinto potrebbe accontentarsi di un paio di milioni: a quel punti ne resterebbero una decina di plusvalenze da mettere a bilancio con gli addii di Vina e Kluivert per soddisfare il settlement agreement pattuito con la Uefa. E da luglio il gm sarebbe più libero di muoversi in entrata.

Se per il centravanti il nome caldo resta quello di Scamacca, per il centrocampo non è ancora tramontata la pista Frattesi, pallino di Tiago Pinto. Sul mediano però sembra essere al momento in vantaggio l’Inter, pronta a investire i 30 milioni richiesti dal Sassuolo.

Se l’ex giallorosso dovesse finire in nerazzurro la Roma non dispererebbe, spettandole di diritto il 30% della sua cessione. A quel punto i giallorossi andrebbero con decisione su Nico Dominguez, centrocampista argentino 24enne del Bologna.

Fonte: gazzetta.it