Roma, attenti a quei quattro

AS ROMA NEWS – Il derby è solo un lontano ricordo. Tempo di scendere in campo e di vedere tutto quel pubblico pronto a sostenere la squadra, a cantare l’inno giallorosso a squarciagola anche senza l’ausilio della canzone di Venditti, e si era capito subito che la sconfitta di domenica scorsa era già alle spalle.

La Roma parte forte, caricata dall’amore dei suoi tifosi. Ma l’Empoli è una squadra ben organizzata, compatta e stretta tra i reparti, e le occasioni tardano ad arrivare. Ma quando la palla finisce sui piedi degli attaccanti giallorossi, si ha sempre la sensazione che qualcosa di importante possa accadere.

Zaniolo è una furia, prende palla e parte di forza ogni volta che ne ha l’occasione, con gli avversari che sono costretti a falciarlo per riuscire a fermarlo. Pellegrini è come al solito l’uomo ovunque, Mkhitaryan è in palla e Abraham si danna l’anima pur di aiutare la squadra a spaccare la difesa empolese.

Ma per riuscire a buttarla dentro bisogna attendere la fine del primo tempo: Mkhitaryan taglia il cuore dei toscani con un inserimento centrale, poi offre la palla a Pellegrini che appena entrato in area batte verso la porta con un piatto destro angolatissimo che non dà scampo a Vicario.

Nella ripresa la Roma non si concede cali o distrazioni, impedendo subito all’Empoli di reagire: Abraham recupera palla sulla trequarti e si invola verso la porta, punta un avversario, lo salta, entra in area e calcia di potenza con il destro, centrando (tanto per cambiare) il legno trasversale. La palla però sbatte a terra e poi si impenna, finendo dalle parti di Mkhitaryan che è bravo a coordinarsi col sinistro e rispedirla in rete.

La Roma resta in controllo fino al fischio finale, dominando l’avversario con un giro palla di livello. Mou a fine partita esprime soddisfazione: stavolta i suoi ragazzi non hanno rischiato nulla. Lo Special One festeggia un altro record: è rimasto imbattuto per 42 gare interne consecutive in Serie A, superando Max Allegri.

Missione compiuta per la Roma, che affronterà la pausa con serenità e ottimismo. La classifica sorride: i giallorossi sono al quarto posto, e hanno guadagnato punti su Lazio, Atalanta e Fiorentina. Alla ripresa del campionato però è in arrivo un ciclo di partite che saranno molto importanti per capire cosa vuole fare la Roma della sua stagione: Juventus, Bodo/Glimt e poi Napoli. Si comincia a fare sul serio. Ma con quei quattro lì davanti (“Fanno impressione“, ammetterà Andreazzoli a fine partita), si può ben sperare.

