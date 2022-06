Roma, avanza Isco: contatti concreti con Mendes

AS ROMA NEWS – Il nome di Isco sale improvvisamente nelle quotazioni dei giocatori più vicini alla Roma, con i giallorossi che sarebbero davvero tentati di chiudere il colpo a parametro zero.

Nelle ultime ore, scrive Daniele Longo di Sportitalia e Calciomercato.com, ci sono stati contatti concreti con l’agente Jorge Mendes, molto vicino a Mourinho.

Francisco Román Alarcón Suárez, meglio noto come Isco, è stato liberato dal Real Madrid al termine di questa stagione, nel corso della quale ha collezionato 11 presenze e un solo gol.

🚨 La #Roma lavora al colpo #Isco con la regia di Jorge Mendes: contatti concreti nelle ultime ore @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) June 1, 2022

Lo spagnolo nasce come trequartista, ma ha giocato spesso da regista puro o da esterno d’attacco. Calciatore eclettico, dotato di una tecnica eccelsa, Isco ha vestito la maglia del Real Madrid per nove stagioni, collezionando 51 gol in 348 partite giocate.

La Roma ci pensa soprattutto ora che il destino di Mkhitaryan è in dubbio. Isco potrebbe colmare la lacuna che la partenza dell’armeno, altro giocatore in grado di ricoprire più ruoli, potrebbe lasciare in rosa. Da risolvere però il nodo ingaggio: Isco al Real percepiva 7 milioni di euro netti l’anno, cifra che ovviamente sarà pesantemente ritoccata verso il basso.