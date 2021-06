Roma-Belotti, nuove voci su un rilancio

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma non avrebbe affatto chiuso la porta al Torino e insiste per avere Andrea Belotti. E’ quanto sostiene il giornalista Rudy Galletti di Sportitalia.

Stando a queste ultime indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe rilanciato con i granata arrivando ad offrire 22 milioni più bonus a Cairo. Un rilancio piuttosto sostanzioso, visto che l’offerta precedente era stata di 15 milioni più 3 di bonus.

🚨 Dopo il rifiuto da parte del #Torino della prima offerta per #Belotti (c.a. € 15 mln), la #Roma rilancia: sul piatto € 22 mln + bonus che stuzzicano i granata. Per l’attaccante pronto un contratto da 3 mln+bonus a stagione. #Calciomercato #Transfers https://t.co/8J7BsgPKbO — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 10, 2021

La nuova offerta, sostiene il giornalista di Sportialia, starebbe facendo vacillare Cairo. Per Andrea Belotti, 27 anni, è pronto un contratto da 3 milioni più bonus a stagione.