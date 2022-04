ROMA-BODO/GLIMT 4-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match Roma-Bodo/Glimt, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, con la vittoria schiacciante dei capitolini grazie a una tripletta strepitosa di Zaniolo e al gol di Abraham.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Spettatore per larghissima parte del match. Compie una sola parata, peraltro facile, in 90 minuti.

Mancini 7 – Si esalta in partite del genere. Gli avversari gli fanno il solletico, lui si concede anche lo sfizio di attaccare. Solo una piccola sbavatura in 90 minuti.

Smalling 7,5 – I modestissimi attaccanti del Bodo non spaventano il colosso inglese, che guida la retroguardia con maestria.

Ibanez 7 – Partitone impreziosito da un paio di recupero a mille all’ora che strappano gli applausi del pubblico.

Karsdorp 7 – Controlla la fascia destra con personalità, lasciando le briciole al povero Solbakken.

Mkhitaryan 7 – Mourinho lo rimette più dietro e lui non fa una piega. Corre, contrasta, crea gioco. Leader assoluto in campo. Dall’85’ Veretout sv.

Cristante 7,5 – Stasera gli riesce di tutto, stravincendo ogni contrasto anche aiutato da un pizzico di fortuna. Padrone assoluto della mediana con diversi lanci illuminanti.

Zalewski 7,5 – Che giocatore. Scende in campo con grande personalità. Non ha timori reverenziali e si vede. La sua azione personale che porta al gol del tre a zero è da applausi. Dall’85’ Maitland-Niles sv.

Zaniolo 8,5 – Doveva essere la sua serata, e lo è stata. Eccome. Segna tre gol bellissimi, che confermano (se mai ce ne fosse stato bisogno) il talento cristallino di un grandissimo giocatore che deve essere il futuro di questa squadra. Dal 60′ Felix 6 – Rincorre tutti, ma tecnicamente lascia ancora a desiderare.

Pellegrini 7,5 – La squadra si esalta con un gioco di qualità e lui nel fraseggio a terra ci va a nozze. Ricama splendidamente per il gol del due a zero, sfiora a ripetizione la rete. Dal 76′ Sergio Oliveira sv.

Abraham 7,5 – Apre le danze con un piattone che conferma il suo straordinario fiuto del gol. Poi crea, lotta, e sfiora la doppietta a ripetizione. Dall’85’ Carles Perez sv.

JOSE’ MOURINHO 7,5 – L’azione del gol del due a zero è da manuale del calcio, alla faccia di chi dice che la Roma di Mou non ha gioco. Oggi però, oltre alla qualità, si è vista una bella personalità che però va confermata anche contro avversari superiori al Bodo, che oggi ha dimostrato di non essere minimamente al livello della Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini