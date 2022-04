Roma-Bodo, vigilia bollente. Norvegesi a Formello, Knutsen contro Mou: “E’ disposto a qualunque cosa pur di ottenere risultati”

AS ROMA NEWS – Due giorni alla partita più attesa della stagione giallorossa. Giovedì sera la Roma affronterà il Bodo/Glimt nel match di ritorno dei quarti di finale di Conference League, una partita che si preannuncia incandescente.

Ma già l’ante-vigilia del match si è subito surriscaldata. Prima la notizia che il Bodo si allenerà nel quartier generale dell’odiata Lazio, che ha dato piena disponibilità ai norvegesi. Poi le parole di Knutsen rilasciate in patria, che hanno riacceso il fuoco dello scontro con Mourinho e Nuno Santos.

“Loro sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo di lavorare è così lontano da ciò che rappresento io come leader. Sono solido come una roccia rispetto a Mourinho e Santos. Avrei potuto incontrarli ovunque, in qualsiasi momento. Nessun problema”.

Intanto il Bodo è già nella Capitale da ieri. Per la sfida dell’Olimpico, che sarà tutto esaurito, è pienamente recuperato Solbakken, assente all’andata. Il giovane attaccante, finito nel mirino della Roma ma anche di diversi club italiani, vorrà mettersi in evidenza con le sue ripartenze.

Nei giallorossi invece sembra destinato di nuovo alla panchina Nicolò Zaniolo: Mou starebbe pensando di confermare il 3-4-2-1 con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Tammy Abraham. Ma il 22 ha già dimostrato di essere prezioso anche a partita in corso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini