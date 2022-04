Roma, in estate si cambia: ecco come Pinto vuole rinnovare la rosa giallorossa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma spende troppo in stipendi per calciatori che non rendono per quanto guadagnano. E in estate il lavoro di Pinto dovrà concentrarsi anche e soprattutto su questo aspetto.

Emblematici i casi di El Shaarawy, che in giallorosso percepisce un contratto da 3,5 milioni di euro, Eldor Shomurodov e Amadou Diawara, entrambi pagati circa 2,5 milioni all’anno. Questi calciatori sotto la guida di Mou sono diventati delle semplici riserve.

A loro vengono spesso e volentieri preferiti calciatori molto più giovani e con stipendi imparagonabili come i baby Zalewski, ormai diventato titolare della corsia sinistra, Felix Afena-Gyan, domenica preferito addirittura anche a Zaniolo, o Edoardo Bove.

Questo fa capire come la Roma spenda troppo e male i suoi soldi. Per questo motivo in estate tutti questi giocatori finiranno sul mercato. La Roma non può infatti permettersi di spendere certi ingaggi per giocatori che al massimo giocano scampoli di partite, e con risultati spesso deludenti.

La filosofia sarà quella di puntare sui prodotti del vivaio, e di spendere ingaggi importanti solo su calciatori in grado di fare la differenza: un terzino destro, un regista e una seconda punta gli obiettivi per il prossimo mercato. Occhio poi al rientro a Trigoria del giovane Milanese, che sta facendo bene in Serie B: la Roma non vuole ripetere un nuovo caso Frattesi.

Giallorossi.net – G. Pinoli