ROMA-BOLOGNA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a vincere all’Olimpico battendo di misura il Bologna: decide un rigore guadagnato da Dybala e trasformato da Pellegrini.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico per affrontare gli emiliani alla ripresa del campionato:

Rui Patricio 6 – Zero parate nel primo tempo, ma qualche errore di troppo nelle giocate coi piedi. Nella ripresa un solo intervento, neanche troppo difficile, su Lucumi. Quando viene battuto, ci pensa Abraham a salvare la porta.

Mancini 6,5 – Partita gagliarda. Usa la clava e non il fioretto, ma fa bene così.

Smalling 7 – Nel primo tempo rende inoffensivo Arnautovic. Nella ripresa quando il Bologna cresce nella spinta, diventa il solito gigante.

Ibanez 6,5 – Mette in apprensione i tifosi con qualche giocata leziosa davanti alla propria area. Ma la sua è una prestazione positiva.

Celik 6,5 – Parte timido, ma cresce alla distanza. Ce la mette tutta, esce dal campo a testa alta. Gli manca però un po’ di qualità.

Tahirovic 6 – L’emozione sembra bloccarlo nei primi 20 minuti di gioco. Poi si scioglie, ma fatica a entrare in partita. Sufficienza di incoraggiamento per un giovane che deve ancora crescere moltissimo. Dal 64′ Matic 6 – Entra in campo al momento giusto, quando c’era bisogno della sua esperienza in mezzo al campo.

Cristante 6,5 – Ancora in affanno nel liberarsi del pallone quando viene attaccato, e questo crea qualche grattacapo alla retroguardia romanista. Nella ripresa però la sua prova cresce a dismisura, diventando preziosissimo nell’economia del match della squadra.

El Shaarawy 6 – Mou lo preferisce a Zalewski, il Faraone parte a mille ma piano piano cala di rendimento. Dal 64′ Zalewski 6 – Fa il suo lavoro, controllando la fascia con sapienza.

Pellegrini 6,5 – Freddissimo dal dischetto, perfetta la conclusione che sblocca il match. Si danna l’anima per aiutare la squadra, finisce stremato.

Dybala 6,5 – Pronti via, si procura subito il rigore del vantaggio. La squadra fatica a creare gioco, e lui allora deve ancora una volta arretrare per farsi dare palla. La forma migliore è ancora lontana, esce per crampi. Dal 74′ Bove 6 – Positivo il suo ingresso in campo per piglio e intensità.

Zaniolo 5,5 – Ha il merito di dare la palla a Dybala che vale il rigore dell’uno a zero. Volenteroso, ma nel ruolo di punta non sembra trovarsi a suo agio. Spreca un paio di palle gol, una delle quali piuttosto imperdonabile. Dal 60′ Abraham 6,5 – Il suo salvataggio all’ultimo secondo vale come un gol decisivo. Ora però deve scuotersi e ricominciare a segnare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini