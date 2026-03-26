Roma, caccia agli svincolati: spunta El Karouani, Brandt il più avanzato

Il mercato della Roma è già in movimento, e non aspetta la fine della stagione per iniziare a muovere i primi passi. La società ha avviato la caccia agli svincolati per la prossima estate, con tre nomi già nel mirino del direttore sportivo Frederic Massara.

Il più avanzato è Julian Brandt, trequartista tedesco in uscita dal Borussia Dortmund con cui i contatti sono già stati più di uno. Sulle fasce, invece, gli occhi sono puntati su Aaron Martin del Genoa, ma anche su Souffian El Karouani, 25 anni, terzino sinistro mancino dell’Utrecht, anche lui in scadenza 2026. Profili individuati per rinforzare un reparto che nel corso di questa stagione ha spesso deluso le aspettative — Wesley escluso.

Mosse concrete, ma anche un segnale politico preciso. Gasperini ha ribadito alla società di voler garanzie serie per la prossima stagione: una Roma in grado di lottare per lo scudetto. Una richiesta ambiziosa, ma non priva di fondamento considerando il contesto in cui arriva. Quella del 2026/27 sarà la stagione del centenario giallorosso, un appuntamento che non lascia spazio agli errori e che impone ambizioni all’altezza della ricorrenza. La società sembra aver recepito il messaggio. Adesso bisogna trasformarlo in fatti.

Fonte: Leggo