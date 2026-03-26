Rivoluzione d’aprile: Gasp prepara lo sprint Roma

«I conti si fanno alla fine». Lo ha ripetuto più volte nelle ultime settimane, e Gasperini ci crede davvero. Al netto delle polemiche e delle tensioni interne, il tecnico mantiene il focus su un solo obiettivo: agganciare il quarto posto e portare la Roma in Champions League. E la storia, in questo senso, gioca dalla sua parte.

Nei nove anni all’Atalanta Gasperini ha trasformato aprile nel mese della svolta. Nelle ultime otto giornate di campionato, il tecnico ha fallito l’appuntamento una sola volta: nel 2021/22, quando la Dea chiuse con 7 punti in 8 gare e rimase fuori dalle coppe. In tutte le altre stagioni i risultati sono stati più che positivi, con una media di 17 punti nelle ultime otto gare. Il picco nel 2023/24: 19 punti, quarto posto e Champions conquistata proprio nel rush finale. Un biglietto da visita che, in questo momento, vale più di qualsiasi analisi tattica.

La Roma riparte da qui. Dalla sosta, dal lavoro atletico supplementare che il tecnico sta curando in questi giorni, e da alcune buone notizie sul fronte infortuni. Soulé è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta il big match con l’Inter. Vaz, dopo il gol contro il Lecce, può rappresentare un’alternativa concreta in coppia con Malen, diversa rispetto al solito assetto offensivo.

Il calendario non fa sconti: Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio sono tutte sulla strada dei giallorossi nel finale di stagione. Ma il quarto posto è ancora alla portata, e sorpassare il Como — a soli tre punti — resta un obiettivo concreto. La storia di Gasperini ad aprile suggerisce ottimismo. I passaggi a vuoto, però, non sono più ammessi.

Fonte: Leggo