Roma, in estate l’attacco cambia pelle: Sauer e Yuri Alberto in pole

La voce l’ha persa chiedendo garanzie. È questa, in sostanza, la chiave per leggere i mesi difficili di Gian Piero Gasperini alla Roma. Le ambizioni del tecnico sono altissime: vuole la Champions subito, e a gennaio ha toccato il punto di rottura nel momento in cui ha capito che sia Zirkzee che Raspadori si erano definitivamente allontanati.

Voleva anticipare quella rivoluzione offensiva che, inevitabilmente, arriverà in estate. L’arrivo di Malen — non ancora al 100% di proprietà — non ha colmato il vuoto. Come scrive oggi Il Messaggero, l’estate che si avvicina porterà con sé un cantiere aperto di proporzioni significative.

Le partenze sono già in gran parte scritte. Dovbyk verrà messo immediatamente nella lista dei cedibili. La stagione di Ferguson si è chiusa a metà gennaio. E poi c’è Dybala: il pressing del Boca Juniors è costante, con la MLS sullo sfondo. Tre attaccanti che, in modi diversi, lasceranno la Roma. In bilico anche la posizione di Pellegrini, ancora senza una proposta di rinnovo — una situazione che non dispiacerebbe a Gasperini, ma che al momento è completamente ferma. El Shaarawy è tentato dal Genoa. Venturino tornerà a Genova, Zaragoza è atteso al Bayern Monaco con penale. Andranno via anche Celik e Tsimikas, e si dovrà procedere alla cessione di almeno un big per rientrare nei parametri del settlement agreement.

Sul fronte delle entrate, qualcosa di concreto esiste già. Leo Sauer, 20 anni, esterno offensivo del Feyenoord è un nome su cui Massara ha lavorato concretamente: il direttore sportivo ha parlato con il padre del giocatore già a gennaio, e il club olandese è pronto a cederlo in estate. I radar giallorossi sono puntati anche su Yuri Alberto, mentre il nome nuovo è Kerim Alajbegovic del Salisburgo, in arrivo via Leverkusen.

Una rivoluzione che Gasperini vuole gestire con voce in capitolo. Perché quella che si avvicina non è una sessione di mercato ordinaria: è la costruzione della Roma con cui il tecnico intende davvero lottare per qualcosa di importante. E stavolta, le promesse non basteranno.

Fonte: Il Messaggero