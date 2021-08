Roma, caccia al colpo last minute: Douglas Luiz il primo obiettivo, ma ora servono le uscite

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Roma a caccia dell’ultimo colpo di mercato per far felice Mourinho e una tifoseria che attende con fiducia buone notizie da queste ultime ore di trattative.

Stando a quanto rivela il portale Calciomercato.com, Tiago Pinto spera di ricevere in queste ore un’offerta per Villar o Diawara ma più che altro anela a liberarsi di ingaggi pesanti come Pastore e Nzonzi che in tutto costano alla Roma 18 milioni lordi a stagione. Poi si proverà il colpo last minute.

Il primo nome della lista di Pinto rimane Douglas Luiz dell’Aston Villa. Giovane, ma già di esperienza avendo giocato con la maglia del Brasile e in tre diversi campionati tra cui la Premier League. Il costo del cartellino spaventa: 30 milioni. Ma se la Roma dovesse incassarne 15 per uno tra Villar e Diawara allora non sarebbe impossibile.

Decisamente meno costano Loftus-Cheek, Witsel e Tolisso. Gli ultimi due in scadenza 2022 e messi in stand by dalla Juve anche se sul belga si registra un ritorno di fiamma bianconero. In questo caso pesa l’ingaggio anche se il Decreto Crescita aiuterebbe non poco. Nelle ultime 48 ore di mercato poi occhio alle sorprese. Che a Mourinho stavolta non dispiacerebbero affatto.

Fonte: Calciomercato.com