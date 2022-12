ROMA-CADICE 0-3: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa la prima amichevole della Roma in terra portoghese, impegnata oggi contro il Cadice, squadra che attualmente occupa la penultima posizione nella Liga.

La squadra di Mourinho ha perso per tre a zero contro la formazione spagnola dopo una partita decisamente brutta e priva di spunti incoraggianti.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, premettendo che si trattava di una semplice gara amichevole.

TOP DEL MATCH

La mancanza di punti in palio – Il fatto che si trattasse di una semplice amichevole e che non ci fossero punti in palio è forse l’unico aspetto positivo di una prestazione di una pochezza imbarazzante.

Nessun infortunio – L’altro aspetto incoraggiante, a volerne trovare, è che dall’incontro di oggi non ci sia stato nessun calciatore uscito malconcio dal campo.

FLOP DEL MATCH

Svilar – Si conferma, purtroppo, in negativo. Portiere che sembra essere molto scarso sia con i piedi che tra i pali. Serve con urgenza un altro secondo per Rui Patricio.

La prestazione generale – Prova di una mediocrità preoccupante da parte dell’intera squadra, con zero spunti positivi visti stasera. E’ vero che si trattava di un’amichevole e che la Roma ha giocato in dieci per quasi un’ora, ma questo non basta a giustificare una prestazione così scadente contro un avversario modesto.

La condizione pisco-fisica – La squadra continua a non avere gioco, ma soprattutto stasera preoccupa la condizione fisica e mentale con cui la squadra è scesa in campo. Servirà lavorare parecchio per presentarsi al meglio alla ripresa del campionato.

I nervi tesi in campo – Una costante nelle amichevoli della Roma. Ma le continue risse di questa sera sembrano palesare più un certo nervosismo che una sana cattiveria agonistica.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini