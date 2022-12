ROMA-CADICE: 0-3 (24′ Alcaraz, 67′ Bongonda, 90′ Negredo). Crollo fragoroso nella prima amichevole portoghese

AS ROMA NEWS – Prima amichevole in terra portoghese per la Roma, che nei prossimi sette giorni disputerà tre sfide per mettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del campionato.

Questa sera allo Stadio Municipal di Albuferia i giallorossi affronteranno il Cadice, penultimo nella Liga spagnola. Un test che servirà a dirci in che condizione si trova la squadra di Mourinho.

Vi lasciamo al consueto racconto della partita con la diretta testuale del match amichevole.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finita: la Roma crolla miseramente nella prima uscita in Portogallo, battuta nettamente per 3 a 0 dagli spagnoli del Cadice. Solo note negative per i giallorossi, che non creano nulla e vengono battuti pesantemente dalla penultima squadra della Liga.

90′ – TRE A ZERO CADICE: Bongonda su punizione pesca Negredo sul secondo palo, sinistro potente che non dà scampo a Svilar.

88′ – Ancora una rissa in campo, stavolta protagonisti Celik e Sobrino, addirittura entrano le panchine sul terreno di gioco.

85′ – OCCASIONE ROMA: bella giocata di Zalewski che si libera di un paio di avversari e poi calcia in porta mandando la palla di poco fuori.

79′ – CAMBIO ROMA: dentro Zalewski, fuori Volpato.

67′ – RADDOPPIO CADICE: segna Bongonda con un sinistro dal limite su cui Svilar non è propriamente impeccabile.

64′ – Girandola di cambi nel Cadice.

62′- La Roma, nonostante l’inferiorità numerica, sta cercando di spingere con più convinzione rispetto al primo tempo. Ma per ora non è riuscita a trovare il gol del pari.

58′ – Ancora Volpato, che recupera un bel pallone e poi viene servito in profondità da Cristante, l’italo-australiano rientra sul sinistro e calcia col mancino: palla alta.

54′ – OCCASIONE ROMA: Shomurodov controlla bene un pallone non facile e serve Volpato, il trequartista calcia col mancino impegnando il portiere che manda in angolo.

46′ – Al via la ripresa. Serie di cambi nella Roma: dentro Smalling, Ibanez, Celik, Spinazzola, Cristante, Camara, Volpato e Shomurodov. Fuori Karsdorp, Mancini, Bove, Matic, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy e Abraham.

PRIMO TEMPO

45’+5′ – Finisce un primo tempo davvero brutto. Partita tesa, con la Roma che resta addirittura in dieci per l’espulsione di Vina. Il Cadice chiude meritatamente in vantaggio questa prima frazione, avendo creato molto più dei giallorossi, per ora assenti dal campo.

45’+5′ – Ammonito Fali.

45’+4′ – Conclusione di Lucas Perez dal limite, tiro centrale, blocca Svilar.

45′ – Cinque minuti di recupero.

38′ – ESPULSO VINA: intervento in mezzo al campo in netto ritardo, l’arbitro estrae il rosso. Il terzino non protesta nemmeno. Roma in dieci.

35′ – Contrasto di Abraham con Alex al limite dell’area del Cadice, la palla si impenna e per poco non scavalca il portiere avversario.

32′ – CAMBIO CADICE: fuori Brian Ocampo, dentro Genar.

30′ – PALO CADICE: conclusione dal limite di Lucas Perez con un tiro angolato rasoterra, palo pieno a salvare la porta giallorossa.

28′ – Ammonito Ivan Alejo per un intervento in ritardo su El Shaarawy.

26′ – OCCASIONE ROMA: prima fiammata della Roma, El Shaarawy serve Abraham che si gira e calcia col destro, respinge in due tempi il portiere avversario.

24′ – GOL DEL CADICE: vantaggio meritato degli spagnoli con Alcaraz che batte Svilar con un piattone destro dopo un cross basso dalla sinistra.

23′ – OCCASIONE CADICE: ancora spagnoli pericolosi in area giallorossa, ancora Ivan Alejo che calcia in porta, blocca Svilar.

14′ – OCCASIONE CADICE: errore madornale di Svilar con i piedi, palla regalata a Lozano che serve Ivan Alejo la cui conclusione ravvicinata è imprecisa e termina a lato.

13′ – Per ora poche emozioni, ritmi piuttosto bassi e pochi spunti da segnalare tranne un tiro dal limite di Zaniolo respinto dalla difesa.

3′ – Subito un bell’intervento in ripiegamento difensivo di Karsdorp, molto attento nella diagonale.

0′ – Fischio dell’arbitro, si parte.

ROMA-CADICE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Kumbulla, Vina, Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy, Zaniolo, Pellegrini, Abraham.

A disp.: Boer, Ibañez, Smalling, Celik, Zalewski, Camara, Cristante, Spinazzola, Shomurodov, Volpato.

All.: Mourinho

CADICE: Ledesma; Fali, Ruben Alcaraz, Alex, Choco Lozano, Ivan Alejo, Brian Ocampo, Lucas Perez, Arzamendia, Luis Hernandez, Lautaro.

A disp.: Jose Mari, Sobrino, Bongonda, David Gil, Mabil, Negredo, Alvaro, Iza, Espino, San Emeterio, Genar, Carlos, Liebanas.

All.: Sergio González.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini