Roma capoccia. Ma la strada è ancora in salita

AS ROMA NEWS – Bastano due capocciate, assestate al momento giusto, e la Roma supera l’ostacolo Spezia all’Olimpico. Lo spettacolo non è stato quello delle grandi occasioni, anche per l’atmosfera surreale vissuta allo stadio per via del malore accusato dal Tommaso, giovane tifoso della Sud (rianimato, ora è ricoverato al Gemelli), che ha ammutolito il settore romanista.

La gara si sblocca dopo una manciata di minuti: calcio d’angolo dalla destra di Veretout, torre di Abraham che la indirizza verso la porta e deviazione vincente di Smalling che non dà scampo a Provedel. La Roma mette la partita sui binari sperati e cerca di controllare il match senza alzare i ritmi.

Deve passare mezz’ora prima che lo Spezia spaventi davvero Rui Patricio: Reca si inserisce bene tra Karsdorp e Ibanez e batte in porta, trovando la risposta dell’attento portiere giallorosso. La Roma ha la grande occasione per chiudere il match prima dell’intervallo, ma Abraham riesce a colpire il palo anche con un colpo di petto che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa la musica cambia: lo Spezia prende coraggio, trasformato dai cambi in corsa di Thiago Motta, e comincia a spaventare la retroguardia giallorossa. Ma è nel momento migliore degli ospiti che arriva il gol giallorosso che taglia le gambe ai liguri: altro angolo battuto alla perfezione da Veretout e stacco imperioso di Ibanez a centro area, la cui zuccata non dà scampo a Provedel.

La Roma, apparsa stanca in alcuni interpreti (Karsdorp su tutti), regge il doppio vantaggio un po’ a fatica e senza brillare. L’unico capace di infiammare l’Olimpico è il ghanese Felix, subentrato a metà del secondo tempo a un impreciso Borja Mayoral: il ragazzino vorrebbe spaccare il mondo, ma la serata finisce con la beffa del rosso dopo la gioia di un bel gol annullato per fallo di mano. Qualche minuto prima infatti Prontera lo aveva punito con un giallo a dir poco esagerato, e per Felix è scattata la seconda ammonizione che gli impedirà di esserci contro l’Atalanta.

Mourinho, soddisfatto solo del risultato, dovrà fare di nuovo la conta degli indisponibili: Ibanez è uscito acciaccato, Smalling ha accusato un fastidio all’adduttore, e Zaniolo resta in dubbio per il match di sabato pomeriggio. Contro la formazione di Gasperini sarà durissima. La Roma vista ieri, rabberciata e con il fiato corto, parte con tutti gli sfavori del pronostico. Da qui alla sosta di Natale ci sarà da stringere i denti.

Giallorossi.net – A. Fiorini