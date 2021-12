THIAGO MOTTA: “La Roma ha approfittato della sua forza, noi non abbiamo creato nulla per tornare in partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Thiago Motta, allenatore dello Spezia, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni di Sky Sport:

Siete la squadra che ha preso più gol su palla inattiva in una gara in cui avete lottato?

“Anche per questo siamo in questa situazione. Abbiamo subito due gol da corner, loro poi hanno approfittato della loro forza. Noi non abbiamo creato nulla per tornare in partita e ribaltarla”

Cosa vi siete detti con Mourinho?

“Ho una grande stima di lui, è una persona vera. L’abbraccio è senza pensarci, ci vogliamo bene. Siamo stati rivali stasera ma saremo sempre amici”.

Gyasi più vicino alla porta potrebbe determinare di più?

“Si, anche a Bergamo ha giocato vicino alla porta, può fare tutta la fascia e giocare da attaccante. Ora abbiamo bisogno di un calciatore che faccia la fascia, non dimentichiamoci che giochiamo contro la Roma. Ha fatto anche il terzino sinistro quest’anno. Sono contento di averlo, abbiamo bisogno di uno come lui”.

Cosa c’è bisogno sul mercato?

“Al momento è chiuso, vediamo cosa accadrà insieme alla società”.

Mourinho ha detto che la Roma quasi mai dava la sensazione di essere controllo, credeva di rimetterla in piedi?

“No, è vero che non avevano il controllo, ma non ho mai avuto la sensazione che potevamo tornare in partita. Questo mi dispiace, perché oggi potevamo giocarla fino alla fine per come si era messa la partita”.