Roma, Capodanno insieme per i senatori. Dybala con la famiglia, Solbakken con fidanzata e…cagnolino

NOTIZIE AS ROMA – Capodanno diverso per i giocatori della Roma. Il gruppo dei senatori hanno pensato bene di trascorrerlo insieme: capitan Pellegrini ha passato la serata al Grand Hotel Parco dei Principi insieme a Spinazzola, Mancini, Cristante, Rui Patricio, Matic e rispettive famiglie.

Hanno deciso di passare l’ultimo dell’anno insieme anche Darboe e Camara, mentre Paulo Dybala ha trascorso la serata del 31 in compagnia di amici e familiari.

Sono rimasti a casa Belotti e Solbakken, con il norvegese che ha trascorso il suo primo capodanno romano con fidanzata e cagnolino.

Non ha invece trascorso il primo dell’anno a Roma Tammy Abraham, che ha scelto di tornare a Londra per iniziare il 2023: l’attaccante ha organizzato una festa per annunciare che il primogenito in arrivo sarà un maschio.