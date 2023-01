Roma, da domani via al mercato: per Pinto la priorità è cedere. E se Frattesi va in Premier…

AS ROMA NEWS – Il calciomercato invernale scalda i motori. Le contrattazioni cominciano ufficialmente domani mattina per concludersi il 31 gennaio alle ore 20.

Un mese di tempo per correggere le rose in corsa: di soldi però ne girano pochi e all’orizzonte non sono previsti grandi colpi. Sarà un mercato fatto di prestiti, di scambi, di affari low cost, almeno per quello che riguarda i club di Serie A.

La Roma puntava a recuperare al meglio Wijnaldum e Dybala: l’argentino è tornato carico dal Mondiale e pronto a vivere un seconda parte di stagione da protagonista. L’olandese è ormai pronto a rientrare definitivamente in gruppo: da domani ogni giorno può essere quello buono per vederlo allenarsi con i suoi compagni.

Saranno loro due i grandi acquisti della Roma per gennaio. Pinto ha poi già aggiunto in rosa Ola Solbakken, un rinforzo per l’attacco ancora tutto da scoprire: arrivato a parametro zero e con un ingaggio relativamente basso (circa 1 milione di euro a stagione), il norvegese non avrà grandi pressioni addosso e potrà dimostrarsi un acquisto indovinato.

Ma il mercato dei giallorosso non dovrebbe chiudersi con l’arrivo di Solbakken, a Trigoria per la prima volta da domani. Tiago Pinto vorrebbe regalare qualcos’altro a Mourinho, ma tutto dipenderà dalle cessioni: il gm sta lavorando per cedere Karsdorp e Shomurodov, giocatori che per motivi diversi non rientrano più nei progetti dell’allenatore.

Ma trovare un club intenzionato ad acquistarli a titolo definitivo, specie qui in Italia, è compito molto difficile. Qualche speranza, specie per l’olandese, arriva dall’estero. Anche il giovane Bove potrebbe lasciare Trigoria, ma la Roma punta a mantenere un diritto di riacquisto sul calciatore: il Sassuolo resta in pole.

A ogni cessione si aprirà una porta per un possibile ingresso. Occhio poi alla questione Frattesi: non è una novità che il giocatore sia un obiettivo della Roma, ma Pinto potrebbe sfruttare la situazione a suo favore.

Carnevali “minaccia” una cessione in Premier, che però potrebbe far felice anche i giallorossi: qualora un club inglese fosse in grado di sborsare i 35 milioni chiesti dal Sassuolo, la Roma incasserebbe oltre 10 milioni di euro dal 30% della futura rivendita. Soldi che potrebbero a quel punto essere utilizzati per arrivare a dama con un altro giocatore.

Insomma, sarà un mercato apparentemente in tono minore, ma tutto da seguire e pronto a regalare scossoni inattesi. Da domani si parte.

Giallorossi.net – G. Pinoli