ROMA-CASA PIA 1-0: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ terminata anche la seconda amichevole della Roma di questo ritiro in Algarve, impegnata oggi contro il Casa Pia, squadra rivelazione di questo campionato portoghese.

I giallorossi hanno vinto per uno a zero grazie alla rete realizzata da El Shaarawy nella prima frazione, sprecando tanto in avanti ma non rischiando mai nulla dietro.

Questi i top e i flop del match, e cioè gli aspetti più positivi e quelli meno della sfida di oggi, premettendo che si trattava di una semplice gara amichevole.

TOP DEL MATCH

El Shaarawy – Sprecone, ma anche pimpante e sempre nel vivo della manovra offensiva. Segna un gol, ne sbaglia altri due. Ma è da promuovere.

Zalewski – Tornato a buoni livelli. Nel primo tempo mette in grave affanno il suo diretto avversario con una serie di discese palla al piede. Cala comprensibilmente nella ripresa.

Bove – Bella partita del giovane centrocampista al centro delle voci di mercato, il più positivo dei tre mediani utilizzati oggi.

La tenuta difensiva – Dopo il crollo col Cadice Mou non si fida e rimette in campo la difesa titolare: oggi il Casa Pia non ha di fatto mai tirato in porta se non con un paio di timide conclusioni dalla distanza.

Le occasioni create nel primo tempo – Se contro il Cadice la squadra aveva impressionato in negativo per le pochissime palle gol create, oggi, nei primi 45 minuti, la Roma ha sfornato una serie importante di occasioni da gol, anche se poi non sfruttate a dovere.

FLOP DEL MATCH

Gli infortuni di Pellegrini e Smalling – Il capitano si fa male a metà primo tempo, proprio ora che era tornato a pieno regime. L’infortunio non appare particolarmente serio, ma bisognerà comunque attendere gli accertamenti delle prossime ore. Da valutare anche Smalling, che ha accusato un problema alla caviglia nel finale di partita. Incrociamo le dita.

Le palle gol sprecate – Anche stasera la solita dose enorme di occasioni nitide fallite (nel primo tempo) per mancanza di precisione nell’ultimo passaggio o nella conclusione in porta. Un problema difficilmente estirpabile, che sembra insito nel DNA di certi giocatori.

Il secondo tempo – Se il primo tempo ha regalato qualche emozione, nella ripresa i ritmi si sono abbassati e ha regnare sono stati solo gli sbadigli.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini