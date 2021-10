Roma, Friedkin scommette sul mercato delle criptovalute. Dallo sponsor incassi “virtuali”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha deciso di scommettere forte sul mercato delle criptovalute, concludendo un accordo “rischioso” con Digitalbits, nuovo main sponsor del club giallorosso.

Secondo quanto scrive in questi minuti Gazzetta.it (M. Iaria), le cifre dell’accordo tra Roma e Digitalbits per il contratto di sponsorizzazione sono di 5 milioni per il 2021-22, 10 milioni nel 2022-23 e 21 milioni nel 2023-24.

Ma la novità è che il minimo garantito a stagione sarà di solo 500mila euro, mentre tutto il resto dell’incasso sarà strettamente legato all’andamento del mercato delle criptovalute.

Friedkin, inizialmente timoroso, ha deciso di puntare su questo nuova moneta virtuale e dovrà quindi seguire attentamente l’andamento del mercato per sapere quanto incasserà nel corso del triennio.