Roma, c’è la Salernitana: tornano El Shaarawy e Zaniolo, ma c’è il rebus centravanti

AS ROMA NEWS – Tutti i pensieri in casa giallorossa sono rinvolti già all’attesissima sfida di giovedì prossimo contro il Bodo, che dopo quanto accaduto in campo e fuori si preannuncia bollente. Ma domani pomeriggio, ore 18, la Roma ha un impegno da non sottovalutare contro la Salernitana.

La partita sulla carta appare piuttosto agevole: i campani sono praticamente già retrocessi, e come se non bastasse hanno perso per squalifica il loro giocatore migliore, l’attaccante Federico Bonazzoli, oltre all’ex giallorosso Federico Fazio. Ed è proprio questa la grande insidia del match di domani, considerare la partita già vinta.

Dal canto suo Mourinho non può non tener conto della decisiva sfida contro il Bodo e per questo è molto probabile un turn-over, seppur contenuto. In difesa rientra Smalling mentre Mancini riposerà, sulle fasce riecco Maitland-Niles e forse El Shaarawy, mentre a centrocampo dovrebbero essere confermati Cristante e Sergio Oliveira, con Veretout (tornato a disposizione) pronto a subentrare nella ripresa.

In attacco tutti i fari sono puntati su Nicolò Zaniolo: l’assenza di Pellegrini, squalificato, lascia pensare a un suo impiego dall’inizio. L’altro rebus da sciogliere è quello del centravanti: Abraham non ha accusato problemi particolari ed è a disposizione, ma Mou potrebbe anche decidere di tenerlo a riposo in vista della sfida di Conference.

Shomurodov però continua a non convincere quando impiegato, e Felix appare ancora troppo acerbo per reggere sulle spalle il peso dell’attacco giallorosso. Dubbi che non verranno sciolti dal tecnico portoghese oggi in conferenza stampa, dato che Mou ha deciso di non parlare con i giornalisti alla vigilia del match.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini