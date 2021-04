Roma, c’è l’offerta per Musso: scambio secco con Diawara, ma l’Udinese…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Numero uno cercasi, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (C. Laudisa – N. Pessina). La Roma punta forte su Juan Musso dell’Udinese, tanto da aver avanzato già una prima proposta al club friulano.

In tempi di Covid e di vacche magre, i club punteranno molto sugli scambi dei giocatori più che sulle offerte cash, e anche la Roma sembra lavorare in questa direzione: per avere il portiere argentino, Tiago Pinto ha messo il cartellino di Amadou Diawara sul piatto della bilancia.

L’Udinese nicchia: il centrocampista piace, ma per Musso parte da una valutazione più alta di quella data dalla Roma (per i giallorossi il portiere vale 20 milioni, per i bianconeri 25). Ecco perchè per ora la fumata è grigia.

Per Musso tra l’altro si sono fatte avanti anche Atalanta (che offre Carnesecchi, ora in prestito a Cremona e protagonista con l’Under 21) e il Milan. La Roma dunque pensa anche a Gollini e Silvestri come eventuali affare alternativi qualora non si riuscisse a trovare un accordo con l’Udinese.

Fonte: Gazzetta dello Sport