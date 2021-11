Roma, c’è Nandez se non arriva Zakaria. E Kumbulla può ritrovare Juric al Torino

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Si torna a parlare di mercato sui quotidiani oggi in edicola. Per il centrocampo il nome caldo resta quello di Denis Zakaria, ma sul centrocampista svizzero sembra esserci troppa concorrenza.

La Juventus, ma anche il Borussia Dormund e alcuni club della Premier, sono fortemente interessate al mediano che si libererà a parametro zero il prossimo giugno e la Roma non ha intenzione di partecipare ad aste.

Per questo Pinto sembra avere già pronta un’alternativa: si tratta di di Naithan Nandez, jolly di centrocampo del Cagliari in rotta con il club sardo. La Roma lo aveva già cercato durante il mercato estivo ed è pronta a rifarsi sotto con lui già da gennaio. Lo rivela l’edizione odierna de Il Romanista.

Chi potrebbe salutare è invece Marash Kumbulla: il difensore non ha convinto Mourinho, e su di lui adesso c’è il Torino di Ivan Juric, l’allenatore che lo lanciò in Serie A ai tempi del Verona. Secondo quanto scrive Tuttosport, il club granata è pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.