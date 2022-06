Roma, Celik più Frattesi: è la settimana decisiva

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sta per cominciare la settimana decisiva in casa Roma per concludere positivamente due trattative ormai molto avanti con Lille e Sassuolo.

La prima porterà in giallorosso il terzino turco Zeki Celik alla corte di Mourinho per 7 milioni di euro. Su questa cifra infatti sembra essere stata trovata la quadratura del cerchio e già oggi, scrive Il Tempo (A. Austini), potrebbe arrivare la fumata bianca.

C’è ancora invece distanza tra Roma e Sassuolo per Davide Frattesi. Tiago Pinto è arrivato a valutare il cartellino del centrocampista circa 22 milioni di euro, mentre gli emiliani continuano a chiederne 30. L’inserimento di qualche giovane contropartita tecnica può sbloccare l’affare e colmare la distanza che c’è tra le parti.

La Roma ha sempre quel famoso 30% sulla futura rivendita del giocatore da scalare eventualmente dal prezzo di acquisto, il che vorrebbe dire, a conti fatti, pagare Frattesi 15-16 milioni di euro, più o meno proprio la cifra stabilita per il suo riacquisto fino a due anni fa.

