Roma, che muscoli: infortuni in discesa, Pinto e Mourinho trovano la cura

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è un dato sorprendente che non sta passando inosservato dentro la Roma: il drastico calo degli infortuni, specie muscolari, che affliggevano costantemente la squadra giallorossa nel corso degli anni.

Ogni allenatore, da Rudi Garcia in poi, tentava di correre ai ripari utilizzando le proprie metodologie, senza che però l’esito fosse diverso. Negli ultimi due anni, neppure Paulo Fonseca aveva fatto segnare una discontinuità rispetto ai suoi predecessori in giallorosso.

Con Mourinho invece, facendo i debiti scongiuri, la svolta sembra arrivata. A questo punto del percorso, infatti, gli infortuni muscolari sono passati dai 36 del 2020-21 ai soli 11 attuali. L’abbattimento, insomma, è stato nell’ordine del 70 per cento.

Ci sono altri due parametri importanti da prendere in considerazione, che la Uefa utilizza proprio per monitorare questo aspetto del lavoro del calciatore: l’ “injury incidence” (numero di infortuni per 1.000 ore di attività) e l’“injury burden” (numero giorni di infortunio per 1.000 ore di attività). Ebbene, anche questi parametri si sono abbassati sensibilmente.

Ci sono diversi fattori che hanno contribuito al cambiamento. In questo senso, la sinergia portata avanti dal lavoro del general manager Tiago Pinto e dallo staff di José Mourinho è stato fondamentale. Tra i motivi c’è si sicuro l’abbassamento dell’età media della rosa, oltre alla cura diversa dei campi di allenamento a Trigoria (più ore di lavoro, più strumenti, più interventi).

Oltre a questo c’è il lavoro diverso impostato dallo staff di Mourinho, che punta molto sulla prevenzione in palestra e su tempi di recupero allungati per non correre rischi di ricadute.

Sembra essere migliore anche la collaborazione tra i medici Manara e Costa con gli uomini di campo. Dal preparatore Stefano Rapetti, ex Inter e Manchester United, al venezuelano Carlos Lalin passato anche lui per Old Trafford e poi portato al Tottenham da Mourinho, non c’è dubbio che i metodi utilizzati quest’anno stiano portando a dei risultati sul piano fisico mai ottenuti dai predecessori, molti dei quali professionisti di indubbia qualità.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Yrmpo