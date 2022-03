Veretout nella bufera: festa con la moglie incinta positiva al Covid

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il posto da titolare perso, il rinnovo che non arriva, il mercato, adesso anche le polemiche sulla positività della moglie incinta: non è un periodo semplice e fortunato per Jordan Veretout, scrive Gazzetta.it (C. Zucchelli).

Con il contratto fino al 2023 e un rinnovo di cui non si parla (lui chiede quattro milioni a stagione, la Roma non si è neppure seduta a trattare per ora), il tema mercato è più forte che mai.

A 29 anni Veretout vuole provare a fare il salto a livello internazionale: con la Francia ha appena 5 presenze, non ha mai giocato la Champions League ed è sensibile al corteggiamento di Milan. Per la Roma non è incedibile, ma vuole almeno diciotto milioni.

In questi giorni di vacanza concessi da Mourinho Veretout è andato a Montecarlo a festeggiare il compleanno della moglie Sabrina, mamma delle sue due figlie e in attesa del terzo. Tutto normale se non fosse che ieri la moglie ha confidato ai suoi follower di essere risultata positiva al Covid-19, ma di voler festeggiare comunque perché tanto aveva già incontrato gli amici e tutti erano stati avvertiti.

Molti tifosi non l’hanno presa bene, lei si è arrabbiata con chi aveva solo riportato la notizia e poi ha pubblicato i messaggi degli “hater”, che ci sono andati, al solito, giù pesanti. Una storia di cui, a Trigoria, avrebbero tutti fatto volentieri a meno. Anche perché Veretout era con lei, domani ci sarà la ripresa degli allenamenti e dalla settimana prossima la Roma sarà attesa da un tour de force, coppa compresa, in cui giocherà ogni tre giorni almeno fino a metà aprile.

Fonte: Gszzetta.it