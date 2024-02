Roma, col Monza settore ospiti sold out. Per la Fiorentina biglietti in vendita da oggi a 38 euro (COMUNICATO)

NOTIZIE ROMA CALCIO – In vista delle due prossime trasferte della Roma in Serie A contro Monza e Fiorentina, il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito tramite comunicato ufficiale, tutte le informazioni utili ai tifosi relative ai settori ospiti di queste due sfide. Ecco le note del club:

“Il settore ospiti dell’U-Power Stadium è sold-out. Saranno quindi 2500 i romanisti che sosterranno sabato alle 18 i giallorossi. Dopo l’andata degli ottavi con il Brighton, la Roma si ritufferà nel campionato. Il calendario prevede l’impegno esterno con la Fiorentina, in agenda domenica 10 marzo alle 20:45.

I biglietti del settore ospiti (38 € + commissioni di servizio) possono essere acquistati a partire dalle ore 15 del 29 febbraio. In base alla determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti della Regione Lazio potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti e solo se abbiano sottoscritto il programma di fidelizzazione AS Roma (AS Roma Card). I biglietti sono in vendita presso la rete Vivaticket e online”

Fonte: asroma.com