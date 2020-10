Roma col rebus a destra: Karsdorp la mossa a sopresa?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un paio di dubbi di formazione in casa giallorossa in vista della partita di questa sera contro il Milan di Pioli. Il primo riguarda la fascia destra: Santon viene segnalato in vantaggio sugli altri da quasi tutti i giornali, ma occhio alla sorpresa Karsdorp.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, in controtendenza con quanto sostenuto oggi dai principali quotidiani, sarà Rick Karsdorp il prescelto da Fonseca per la corsia destra. Nei piani dell’allenatore portoghese c’è quello di attaccare i rossoneri e con una difesa a tre l’olandese sarebbe più offensivo dell’ex Inter.

Più staccato Bruno Peres, che al momento parte in terza fila. L’altro piccolo dubbio riguarda il centrocampo: Lorenzo Pellegrini dovrebbe essere schierato in mediana al fianco di Veretout, anche se Cristante ha qualche chance di essere preferito al connazionale.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Sky Sport