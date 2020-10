AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 26 ottobre 2020:

Ore 13:00 – Conferme da Angelo Mangiante di Sky Sport: si va verso l’impiego di Rick Karsdorp dal primo minuto questa sera nel 3-4-2-1 scelto da Fonseca.

Ore 12:50 – Nei convocati del Milan spicca la presenza del turco Calhanoglu, che potrebbe essere dunque del match. Out Rebic oltre a Donnarrumma e Hauge, positivi al Covid.

Ore 11:50 – Ufficiale: sono Donnarumma e Hauge i due calciatori positivi nel Milan, non giocheranno la partita di stasera. Altri tre membri del gruppo squadra sono risultati positivi.

Ore 11:30 – Ci sarebbero almeno due casi di positività al Coronavirus nel Milan. La partita potrebbe essere a rischio. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:40 – Carles Perez out per Milan-Roma di questa sera: lo spagnolo è stato messo ko da una tonsillite. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – Il piano Friedkin: conti a posto in 14 mesi e la coppia Emenalo-Campos, quest’ultimo come collaboratore, per scoprire i nuovi talenti. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:20 – La proprietà giallorossa ha sondato Ben Manga dell’Eintracht Francoforte come nuovo capo dell’area scout. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:45 – Secondo Sky Sport, Rick Karsdorp dovrebbe giocare stasera al posto di Santon. Di diverso avviso i quotidiani, che puntano tutti o quasi sull’ex terzino dell’Inter. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Dan Friedkin in soccorso della Roma: conti in perdita, il texano vara un aumento di capitale superiore al previsto. Ora però tocca alla squadra aiutare il club. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Seguiranno aggiornamenti…