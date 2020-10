Roma, sondaggio con Ben Manga per il ruolo di capo scout

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue senza sosta il lavoro di Dan e Ryan Friedkin per creare uno staff dirigenziale all’altezza del club. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), nei giorni scorsi c’è stato un contatto esplorativo con Ben Manga, capo-scout dell’Eintracht Francoforte.

Il dirigente è legato al club tedesco da un contratto che ha scadenza nel 2023. Manga non è stato sondato per la posizione di direttore sportivo, ma per quella di capo dell’area scouting.

Per quanto riguarda il nome del prossimo ds non ci sono novità: Emenalo resta il favorito, Luis Campos e Berta le altre opzioni. Più staccato Boldt, che sembra intenzionato a proseguire con l’Amburgo.

Fonte: Il Tempo