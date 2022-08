ROMA-CREMONESE 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince ancora col marchio di fabbrica di Mou, e cioè l’uno a zero. Decide un gol di Smalling a metà del secondo tempo, dopo che i giallorossi avevano sprecato l’inverosimile nel primo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – La Cremonese non scherza, e lui deve mettere tutta la sua bravura al servizio della squadra per proteggere la porta da qualche conclusione insidiosa.

Mancini 5,5 – Soffre tantissimo un cliente scomodo come Dessers, che nell’area di rigore giallorossa fa il bello e il cattivo tempo.

Smalling 7,5 – Un gigante difensivamente parlando. Oggi poi capisce che gli attaccanti non sembrano aver voglia di buttarla dentro, e allora ci pensa lui a decidere il match con una zuccata delle sue. Che Dio ce lo conservi.

Ibanez 6 – Gioca una partita attenta e senza grosse sbavature, riuscendo a portare a casa la sufficienza.

Karsdorp 6 – Va ancora a corrente alternata, ma fa il suo specie dal punto di vista difensivo. Dall’86’ Celik: sv.

Cristante 6 – A lui spetta il compito di dare equilibrio alla squadra, e oggi non ci riesce benissimo. E non tanto per colpa sua.

Pellegrini 7,5 – Prestazione sontuosa del capitano: assist e giocate da applausi che illuminano l’Olimpico.

Spinazzola 6 – Non è ancora il giocatore brillante che conoscevamo, ma dà il suo contributo alla causa con la sua esperienza. Dal 72′ Zalewski 6 – Entra nel momento topico del match, si vede soprattutto nel finale quando c’è da tenere palla.

Dybala 6 – Parte fortissimo, ma la benzina finisce un po’ troppo presto. Lui perde lucidità e sbaglia un paio di gol facili. Dal 72′ Matic 6 – Cerca di dare più ordine alla squadra, e ci riesce solo in parte.

Zaniolo 6,5 – Sfortunatissimo, lui ma anche la Roma, sulla quale sembra essersi accanita la malasorte. Nel suo momento migliore, Nico deve fermarsi ancora per un infortunio alla spalla. Ora speriamo che non sia nulla di particolarmente grave. In bocca al lupo al ragazzo. Dal 43′ El Shaarawy 6,5 – Dà vivacità all’attacco con le sue accelerate. Sfiora a ripetizione il gol, centrando anche la traversa.

Abraham 6 – Nel primo tempo sbaglia un gol che grida vendetta a pochi passi dalla porta. Però dà una grande mano alla squadra lottando fino all’ultimo e giocando per i suoi compagni. Però deve fare di più.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – Altra vittoria per uno a zero di una squadra che oggi ha però faticato di più rispetto alla gara di Salerno. Troppi gol sbagliati, e alla fine la Roma ha rischiato di pagarla a caro prezzo. Vittoria comunque meritata, e sei punti in tasca. Questo è quello che conta. Adesso è importante che la sfortuna ci abbandoni.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini