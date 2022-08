Zaniolo, lussazione alla spalla sinistra: stop di circa un mese. Il giocatore: “Per tutti i gufi, ci vediamo tra 3 settimane”

AS ROMA NEWS – La sfortuna si accanisce contro la Roma, che dopo aver perso Wijnaldum per almeno tre mesi, dovrà fare a meno anche di Zaniolo per circa un mesetto.

Nel corso del primo tempo di Roma-Cremonese, l’attaccante giallorosso, dopo un contrasto in corsa al limite dell’area avversaria, è ricaduto violentemente a terra sbattendo la spalla sul terreno di gioco.

Il calciatore si è accorto subito che qualcosa non andava e si è girato immediatamente verso la panchina urlando “la spalla, la spalla!“.

Mourinho è stato costretto a sostituire il 22 con El Shaarawy. Zaniolo, accompagnato dall’auto elettrica, ha dovuto lasciare il campo senza farlo sulle proprie gambe.

Gli esami appena svolti a Villa Stuart hanno evidenziato un trauma trauma diretto della spalla sinistra con lussazione. Per Zaniolo si prevede circa un mese di stop.

Il giocatore non ha perso la sua verve e su Instagram scrive: “Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso…ci vediamo tra tre settimane”.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini