Roma, crolla il titolo in borsa. Ma per Friedkin (e il club) sarà un vantaggio

NOTIZIE AS ROMA – Continua il crollo del titolo AS Roma in borsa. Dopo il -25% di venerdì scorso, scrive la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), ieri le azioni del club capitolino hanno subito un altro tracollo: -30,92%, con una chiusura a 0,277 per azione (il 2 gennaio avevano toccato il massimo annuale con 0,689).

Il mercato, insomma, si sta lentamente orientando verso il valore unitario (0,116) conferito da Friedkin ad ognuna delle 544.468.535 azioni che comprerà da Pallotta.

Il che per la Roma è un vantaggio, perché quando Friedkin lancerà l’opa sul flottante (13,4%) pagherà un prezzo più basso, con i soldi risparmiati che potranno essere dirottati verso la gestione corrente del club.

Fonte: Gazzetta dello Sport