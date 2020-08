Roma, difesa sotto accusa. Tre rinforzi per Fonseca

AS ROMA CALCIOMERCATO – Che alla fine si vada avanti ancora con il 3-4-2-1 o che si decida di tornare al 4-2-3-1, di certo nel futuro di Paulo Fonseca e della sua seconda Roma c’è una cosa: la necessità di registrare la fase difensiva, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

E anche di cambiare alcune pedine che, evidentemente, o non hanno convinto (Pau Lopez) o sono stati dei palliativi ad una situazione complicata (Bruno Peres) o sono stati infine costretti a tornare altrove (Chris Smalling). La Roma in questa stagione ha incassato ben 63 gol in 49 gare stagionali, con una media di 1,3 a partita. In buona sostanza la Roma di Fonseca è come se fosse partita sempre da 1-0 per gli avversari, non proprio la condizione ideale per pensare di poter sognare.

E la rivoluzione a Trigoria la vogliono far partire da Pau Lopez, il portiere più pagato della storia della Roma (23,5 milioni più la rinuncia alla metà sulla futura rivendita di Sanabria, valutata circa altri 7 milioni). Su di lui c’è l’interesse di alcune squadre spagnole e inglesi, di certo la Roma se dovesse trovare una soluzione non se la farebbe sfuggire. Le alternative si chiamano Gollini e Meret, due giovani che alla Roma piacciono parecchio.

La priorità, però, è chiaramente quella del difensore centrale, della figura dominante della difesa. Chris Smalling, insomma, che la Roma spera ancora di poter riportare a Trigoria. Se non si arriverà a lui, la Roma spera di portare a casa il belga Vertonghen, che si è svincolato da poco dal Tottenham e che ha un ingaggio in linea con i parametri del club (3 milioni l’anno più bonus).

E poi bisognerà trovare il terzino destro, considerando che lì il titolare l’ha fatto Bruno Peres in questa seconda parte della stagione, uno che fino a gennaio non doveva essere neanche nei piani del club e che era scivolato addirittura in prestito nella Serie B brasiliana (al Recife).

Fonte: Gazzetta dello Sport