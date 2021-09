ROMA-CSKA SOFIA 5-1: le pagelle

AS ROMA NEWS – La Roma travolge il CSKA Sofia nella prima partita del girone C della Conference League, andando a vincere all’Olimpico col punteggio di 5 a 1.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Non può molto sulla sassata ravvicinata di Carey. Attento sulle poche conclusioni dei giocatori bulgari.

Karsdorp 6,5 – Inizia così così, tra lo svogliato e l’impreciso. Ma c’è da dire che dai suoi piedi nascono sempre cross preziosi, come quello che porta al gol del pari. Dal 46′ Ibanez 5 – Non bene nell’inedito ruolo di terzino destro. Timido, in affanno.

Mancini 6,5 – Molto male in occasione del gol di Carey. Poi però si rimette in riga e nella ripresa trova anche il gol del momentaneo poker giallorosso.

Smalling 6 – Il Cska non combina granché lì davanti e lui svolge l’ordinaria amministrazione. Nel secondo tempo colpisce il palo prima che Mancini ribadisca in rete.

Calafiori 6,5 – Primo tempo troppo molle, nella ripresa cambia passo e trova anche l’assist per Pellegrini dopo una giocata da terzino vero. Dal 77′ Kumbulla sv.

Diawara 6 – Fa il compitino nel primo tempo, nella ripresa non becca più un pallone e Mou cambia. Dal 57′ Cristante 6 – Cerca di dare equilibrio alla mediana.

Villar 6 – Parte timido, ma col passare dei minuti ritrova le sue giocate migliori. Non riesce però a dare sostanza alla mediana, e nella ripresa va in sofferenza. Dal 57′ Veretout 6 – Mette il suo maggior dinamismo a servizio del centrocampo.

Carles Perez 6 – Qualche lampetto, come quello che porta all’espulsione di Wildschut, ma da lui ci si aspettava qualcosa in più oggi.

Pellegrini 8 – Gioca ormai in totale fiducia. Delizia l’Olimpico con una magia che vale da sola il biglietto. Nella ripresa fa doppietta con un pizzico di buona sorte, che non guasta mai. Meritata la standing ovation dell’Olimpico. Dal 75′ Abraham 7 – Sigla il suo primo gol all’Olimpico con un colpo da bomber di razza.

El Shaarawy 7 – Ritrovato. Bissa il gol di domenica con un’altra perla dalla distanza, stavolta sul primo palo. Nella ripresa potrebbe anche fare il secondo, ma non ha fortuna.

Shomurodov 7,5 – Tignoso. Attaccante che ama lottare su ogni pallone. Prezioso nell’economia della squadra, nel primo tempo offre la palla a El Shaarawy per il gol del 2 a 1, nella ripresa manda in rete Abraham. Nel frattempo cerca di fare gol in tutte le maniere, senza riuscirci anche per colpa di uno sfortunato legno. Gran bel giocatore.

JOSE’ MOURINHO 7 – Il CSKA Sofia non era un avversario particolarmente ostico, ma vincere in questo modo è comunque un bel segnale. La Roma è in fiducia, e deve continuare a cavalcare questa onda positiva.

Giallorossi.net – A. Fiorini