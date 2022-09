Roma, dove sei? Il piccolo Ludogorets fa festa e manda in crisi i giallorossi

AS ROMA NEWS – Se non è già aria di crisi, poco ci manca. Dopo la mazzata di Udine, parte male l’avventura in Europa League della Roma, sconfitta a sorpresa dal modesto Ludogorets, avversario di caratura medio-bassa che riesce comunque a mettere a nudo tutti i limiti della compagine allenata da Mourinho.

Se fino a qualche settimana fa quella giallorossa sembrava una squadra matura, solida e dotata di una precisa identità, ora invece la Roma è tornata a essere piccola e fragile, capace di andare in crisi alle prime difficoltà.

La squadra non sembra aver trovato una quadratura e si affida troppo alle iniziative dei singoli, che ancora non hanno trovato l’amalgama giusta in campo. Oltre agli strappi di Zaniolo, ieri è mancato anche un centravanti in condizione di giocare: Belotti è apparso lontanissimo dalla forma migliore, facendo rimpiangere anche l’ultimo Abraham.

Decisamente meglio Shomurodov, che avrebbe meritato maggiore spazio: l’uzbeko segna un gol per niente banale, che però non basta a regalare il pari una Roma difensivamente disastrosa. Il primo gol del Ludogorets è da pelle d’oca; Cauly, in stile Mosè, si invola centralmente davanti a una difesa che si apre come le acque del Mar Rosso. Il giocatore, stupito da cotanta grazia, ha tutto il tempo di prendere la mira e battere Svilar.

Non meno preoccupante il gol partita, arrivato dopo pochi secondi dal pari giallorosso, realizzato da tal Nonato: Rick si invola a destra, Camara si dimentica di contrastarlo, il giocatore mette un pallone basso a centro area per il neoentrato brasiliano che irride Ibanez e poi calcia imparabilmente in diagonale. E’ la mazzata finale per una Roma che fino allo svantaggio iniziale aveva dato l’impressione di poter controllare agevolmente la partita, e che paga a caro prezzo le occasioni da gol non sfruttate a dovere.

Il campo indecente e i due rigori negati (il primo su Pellegrini e il secondo su Dybala, con il VAR assente ingiustificato) non bastano a giustificare l’ennesima prestazione che di convincente ha davvero poco: la Roma resta davvero pericolosa solo sulle palle inattive.

Il cammino in Europa si complica subito, ma la cosa più preoccupante sono i limiti, tattici, di condizione e mentali, palesati dalla squadra in questo avvio di campionato e mascherati all’inizio da un calendario favorevole. Alle prime difficoltà questa squadra si è sciolta. E soprattutto sembra aver smarrito quell’entusiasmo che l’aveva accompagnata fino a qualche giorno fa. A Mourinho, apparso anche lui in confusione, il compito di rimettere subito le cose a posto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini