Roma, è fatta per Svilar: firma coi giallorossi, battuta la concorrenza del Barcellona

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – La Roma chiude l’affare Mile Svilar, scrive oggi Il Messaggero, ma già ieri in nottata la notizia veniva lanciata da Gianluca Di Marzio.

Il portiere classe 1999 che ha il contratto in scadenza con il Benfica (arriva a parametro zero, i giallorossi pagheranno premi per la valorizzazione), ha deciso di non accordarsi con il club portoghese e di firmare un contratto con i giallorossi.

Per tenere saldi i rapporti tra le due società, la Roma con ogni probabilità pagherà una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Il giocatore era finito anche nel taccuino del Barcellona che avrebbe voluto portare a Xavi un’alternativa valida a Ter Stegen, ma Tiago Pinto si era mosso con largo anticipo.

Svilar svolgerà le visite mediche nei prossimi 10 giorni, anche se da Trigoria non confermano, preferendo tenere un basso profilo sulla trattativa. L’acquisto del giovane portiere, che sarà il secondo di Rui Patricio, ha anche la benedizione dello Special One che ne ha seguito l’evoluzione.

Fonti: Il Messaggero / Gianlucadimarzio.com