Tiago Pinto già al lavoro per la nuova Roma: ora c’è Sergino Dest nel mirino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La squadra pensa a concludere al meglio la stagione, ma il gm Tiago Pinto deve necessariamente cominciare a muoversi per allestire la Roma del prossimo anno.

Il primo acquisto sarà Mile Svilar: il portiere serbo classe ‘99 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Benfica e il suo nome qualche settimana fa era finito sul taccuino di Tiago Pinto che aveva avviato la trattativa con l’agente e il club portoghese al quale probabilmente spetterà una percentuale sulla futura rivendita per mantenere buoni rapporti.

Pinto a fine stagione dovrà prendere una decisione sul riscatto di Sergio Oliveira dal Porto per tredici milioni, mentre appare improbabile l’acquisto di Maitland-Niles, arrivato in prestito secco dall’Arsenal. Il general manager ha preferito la soluzione low cost per poi affondare in estate il colpo su obiettivi di livello.

Come Sergiño Dest del Barcellona che in caso di addio gradirebbe l’ipotesi Roma grazie anche alla presenza di Mourinho. Il terzino destro statunitense di origine olandese è finito nei radar dei giallorossi, che lo considerano il profilo giusto per la fascia. Viene valutato circa 15 milioni, un prezzo che a Trigoria potrebbero decidere di investire su un ragazzo promettente.

L’altro nome caldo è quello di Diogo Dalot, trattato la scorsa estate e ancora nel mirino dei giallorossi. Una trattativa non semplice, ma sicuramente da considerare ancora possibile per la Roma che ha bisogno di rinforzare la corsia destra.

Fonte: Corriere dello Sport