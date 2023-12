Roma e Mou, a Bologna comincia il mese della verità

AS ROMA NEWS – La sfida di oggi pomeriggio, ore 18, al Dall’Ara segna l’inizio di un mese decisivo per la Roma, tornata in piena corsa Champions, e per Josè Mourinho, che si gioca una fetta importantissima del suo rinnovo con il club capitolino.

Si parte dalla sfida col Bologna, squadra rivelazione allenata da Thiago Motta che con i giallorossi condivide la piazza in classifica e i punti ottenuti in campionato. Una formazione solida, che gioca un calcio efficace, trascinata dal giovane attaccante olandese Zirkzee, centravanti che oltre a segnare (7 gol in Serie A, come Lukaku) indossa i panni del play avanzato.

La Roma invece arriva a questa sfida piuttosto complicata con assenze numerose e pesantissime: out Smalling, Kumbulla, Aouar, Zalewski, Abraham, Dybala e Lukaku. La buona notizia è il recupero, in extremis, di Spinazzola e Azmoun che daranno a Mourinho la possibilità di poter avere anche qualche scelta in più a partita in corso.

I numeri per lo Special One non sono di certo incoraggianti: da quando allena la Roma non è mai riuscito non solo a battere il Bologna al Dall’Ara, ma non ha mai nemmeno riuscito a fare un gol agli emiliani, allenati dall’allievo Thiago Motta dato come superfavorito a subentrare sulla panchina giallorossa a fine anno qualora Mou dovesse non rinnovare.

La partita si preannuncia molto difficile: dalla Roma, priva dei suoi due attaccanti e giocatori più forti, ci si attende una gara sporca, molto accorta, nella speranza di non sprecare le occasioni da gol che avrà nel corso dei novanta minuti. Occhio poi ai cambi, che restano un’arma importante per Mou: Karsdorp, Renato Sanches, El Shaarwy, Azmoun, se non partiranno dall’inizio, possono essere i jolly da calare a partita in corso. Per battere il Bologna servirà l’aiuto anche della panchina.

Giallorossi.net – A. Fiorini