Roma, quanti dubbi di formazione nonostante le assenze: i giornali si dividono sullo schieramento giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le numerose assenze tra le fila romaniste non aiutano i giornalisti a ipotizzare l’undici titolare che Mourinho manderà in campo oggi per provare a battere il Bologna.

Se la difesa non riserverà sorprese col recupero di Mancini, i primi dubbi cominciano sulle fasce: a destra appare certa la presenza di Kristensen, preferito a Karsdorp, mentre a sinistra c’è chi punta sul rientro dal primo minuto di Spinazzola e chi invece scommette su El Shaarawy esterno.

A centrocampo certo l’impiego di Paredes e Cristante, mentre l’ultima maglia da intermedio se la contendono Bove e Pellegrini: alcuni quotidiani puntano sul capitano, El Shaarawy in attacco al fianco di Belotti. Altri invece vedono il giovane fresco di rinnovo partire titolare, col sette ad agire dietro Belotti in un 3-5-1-1. Nessun giornale invece scommette su Azmoun dal primo minuto al fianco del Gallo, un opzione però da non scartare a priori.

Queste dunque le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti.

Corriere dello Sport (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

Tuttosport (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

Il Messaggero (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Belotti.

Il Tempo (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.