Serie A, il Napoli supera il Cagliari (2-1) e torna momentaneamente quarto

AS ROMA NEWS – Il Napoli di Mazzarri deve faticare più del previsto per battere il Cagliari di Ranieri e tornare momentaneamente in zona Champions.

I padroni di casa la sbloccano solo nella ripresa grazie a Osimhen (69′), immediato però il pari degli isolani col solito Pavoletti (72′), ma Kvaratskhelia riporta subito gli azzurri davanti per il definitivo 2 a 1.

Grazie a questo risultato il Napoli torna davanti alla Roma, che domani sarà di scena a Bologna in uno scontro Champions.

Giallorossi.net – G. Pinoli