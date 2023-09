Roma, è ora di vincere

AS ROMA NEWS – Vincere e basta. Dopo tre partite di campionato a secco di vittorie, la Roma questa sera non ha altri risultati possibili se non quello che prevede la conquista dei tre punti.

Un compito di certo non insormontabile, visto che all’Olimpico questa sera arriva l’Empoli, unica squadra ad essere riuscita a fare peggio della Roma in questo avvio stagionale: i toscani sono ancora fermi a zero punti, e hanno tanti problemi da risolvere. Per i giallorossi è chiaro che quella di stasera è la classica partita dove c’è tutto da perdere e poco da guadagnare.

Mourinho non vuole altri passi falsi e schiererà la Roma migliore, quella che prevede l’attesissimo tandem offensivo Dybala-Lukaku, un duo atomico chiamato a ribaltare completamente le sorti di questa stagione, trasformando l’asfittico reparto avanzato degli ultimi anni in un attacco pronto a regalare gol e giocate da applausi.

Le premesse per una serata finalmente vincente ci sono tutte, ma poi sarà il campo a dover dare i suoi verdetti. Il campionato della Roma deve cominciare stasera: solo con una vittoria chiara e convincente si potranno cancellare i passi falsi precedenti e cominciare la risalita, possibile solo se la squadra potrà contare con continuità sui suoi giocatori più forti.

Giallorossi.net – A. Fiorini