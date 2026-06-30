Roma e Orodei annunciano una nuova partnership strategica (COMUNICATO)

L’AS Roma è lieta di annunciare l’inizio di una nuova partnership strategica con Orodei, azienda leader nella compravendita e gestione di metalli preziosi. L’azienda diventa Gold Partner del Club e il logo sarà presente sul retro del kit di allenamento della Prima Squadra.

Orodei lavorerà a stretto contatto con il Club attraverso la sua piattaforma Orodei24. Questa collaborazione strategica offrirà ai tifosi giallorossi l’opportunità di avvicinarsi al mondo dei beni rifugio, consentendo loro di scoprire soluzioni esclusive e d’avanguardia per la gestione dei propri asset, supportati dalla massima affidabilità e dal trust che solo un Banco Metalli autorizzato dalla Banca d’Italia può garantire.

“Accogliamo Orodei tra i partner del club con l’obiettivo di mettere a disposizione della nostra fanbase servizi finanziari alternativi e soluzioni orientate alla digitalizzazione”, le parole di Michael Gandler, Chief Business Officer di AS Roma. “Questo accordo si inserisce nel percorso di diversificazione delle nostre collaborazioni commerciali, focalizzandosi su un settore consolidato come quello dei beni rifugio e offrendo ai nostri sostenitori strumenti certificati e di primario livello per la gestione dei propri risparmi”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’AS Roma, un club di grande storia e tradizione, la cui profonda connessione con la propria comunità è riconosciuta in tutto il mondo”, ha dichiarato Antonio Maesano, Presidente di Orodei. “Il nostro obiettivo è affiancare la società per rendere questo legame ancora più forte. Vogliamo supportare i tifosi unendo alla loro passione un investimento concreto, dedicato ai beni rifugio, alla sicurezza e alla stabilità economica delle famiglie attraverso asset in oro”.

Fonte: asroma.com