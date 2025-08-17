Roma, ecco Bailey: affare in chiusura. Ma a Gasp non basta

La Roma chiude per Leon Bailey. Dopo settimane di trattative e contatti, l’esterno giamaicano è ormai a un passo dai giallorossi. Ieri gli agenti del giocatore sono arrivati in Italia per chiudere l’intesa con il club: mancano solo gli ultimi dettagli con l’Aston Villa, ma l’accordo è vicinissimo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Bailey, 28 anni, è il profilo scelto da Massara per rinforzare l’attacco come chiesto a gran voce da Gasperini. Mancino, rapido e imprevedibile, può muoversi su tutto il fronte offensivo, garantendo soluzioni diverse dietro al centravanti. Un’arma che il tecnico considera fondamentale per dare nuova linfa a un reparto che lo scorso anno ha faticato a garantire numeri all’altezza.

I numeri del giamaicano

Nonostante una stagione complicata nell’ultima annata in Premier, Bailey resta un giocatore di talento ed esperienza. Con il Bayer Leverkusen aveva messo insieme 39 gol in 156 partite prima del trasferimento all’Aston Villa, dove nel 2023/24 si è distinto con 14 reti e altrettanti assist, prima di una flessione nell’ultimo campionato. Numeri che testimoniano le qualità di un giocatore che, se rimesso al centro di un progetto tecnico chiaro, può tornare a fare la differenza.

Gasp insiste sugli esterni

Bailey non è solo un nome di mercato, ma una precisa richiesta di Gasperini, che fin dai primi giorni in giallorosso ha sottolineato l’urgenza di avere esterni offensivi di livello. L’allenatore non si è nascosto: servono rinforzi subito, senza dover sacrificare i pilastri della rosa. L’arrivo del giamaicano risponde in pieno a questa esigenza, anche se il tecnico continua a chiedere almeno un altro innesto in avanti.

Verso lo sbarco a Roma

L’assenza di Bailey nella prima giornata di Premier League con l’Aston Villa è un segnale chiaro: l’operazione è in dirittura d’arrivo. La Roma lo aspetta a Trigoria nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto. Poi toccherà al campo, dove il giamaicano dovrà convincere subito Gasperini e i tifosi di essere il rinforzo giusto per dare nuova energia all’attacco giallorosso.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero