Roma, ecco come sarà la prima maglia 2024/25: righe arancioni e bordi laterali (FOTO)

AS ROMA NEWS – Arrivano le prime indiscrezioni per quanto riguarda la nuova maglia della Roma per la stagione 2024/25, come sempre attraverso il sito specializzato Footy Headlines.

Pubblicato un concept della prima divisa giallorossa, che si presenta in maniera totalmente diversa rispetto al solito, nonostante trionfi il classico rosso pompeiano.

Gli elementi di novità sono i due bordi laterali arancioni e soprattutto le righe strette su tutta la maglia, dal petto alle maniche. Spiccano quindi il nuovo logo della Roma unito a quello dell’Adidas.