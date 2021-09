Roma, ecco il derby. Zaniolo vs Pedro, è la sfida delle rivincite

AS ROMA NEWS – E’ arrivato il grande giorno. Oggi pomeriggio Roma e Lazio torneranno a sfidarsi nello storico derby della Capitale. Ma la partita di oggi è molto più di una delle tante stracittadine. La gara di oggi è anche una sfida tra due allenatori: Mou contro Mau.

Gli occhi dei giornali sono rivolti verso di loro, due tecnici che nessuno si sarebbe mai aspettato sulle panchine di Roma e Lazio. I giallorossi sono partiti meglio e si trovano davanti in classifica, anche se hanno palesato qualche problema di fragilità nelle ultime apparizioni.

La squadra di Sarri invece sta già attraversando un primo momento difficile: il ko di Milano ha intaccato le certezze dei biancocelesti, che nelle partite successive hanno faticato parecchio a portare a casa due punticini. Oggi però le differenze di classifica non contano: il derby, si sa, fa storia a sé.

Lo vincerà la squadra che avrà più forza nelle gambe e dentro la testa, che sarà in grado di gestire meglio le emozioni e i momenti chiave del match. La Roma, con Pellegrini squalificato e Calafiori destinato alla panchina, non avrà in campo giocatori romani. E allora l’uomo che potrebbe sentire di più la partita di oggi è Nicolò Zaniolo.

Il giocatore, reduce da due infortuni pesanti, ha una grande voglia di rivalsa dopo un avvio di stagione col freno a mano tirato, ancora alla ricerca della forma fisica migliore. La Lazio darà a Nico nuovi stimoli: la tifoseria biancoceleste ha preso di mira il giocatore, scadendo spesso nel cattivo gusto, identificandolo come simbolo del club giallorosso. Uno stimolo in più per Zaniolo, che oggi vuole essere di nuovo il giocatore decisivo che i romanisti hanno imparato ad amare.

Nella Lazio invece occhio a Pedro, il grande ex della partita di oggi. Lo spagnolo è stato solo un anno in giallorosso, e non ha lasciato un grande ricordo. Finito ai margini della squadra, l’attaccante 34enne ha deciso di lasciare Trigoria per accasarsi ai rivali della Lazio. E oggi giocherà al massimo per dimostrare a Mou e soci che è stato un errore tagliarlo dalla rosa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo