Roma, ecco il maghetto Le Fee. Bove, Aouar e Paredes sono in partenza

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Giudicare Le Fée dai numeri – 0 gol e 1 assist – della sua ultima stagione al Rennes, non gli rende giustizia. Perché basterebbe tornare indietro di un anno e le 5 reti (una delle quali nella clamorosa vittoria per 3-1 sul campo del Psg) e altrettanti assist al Lorient, regalerebbero un’altra percezione di questo ragazzo classe 2000, nato e cresciuto nelle giovanili del club bretone.

Zozo il maghetto, come è soprannominato in patria, è il calciatore destinato a cambiare il passo del centrocampo della Roma, compassato e monocorde. Ha come punti di riferimento calcistici Iniesta e De Jong e questo dovrebbe lasciar intendere che tipo di calcio predilige. Calciatore che fa della tecnica e della rapidità i suoi punti di forza, Le Fée non si spaventa quando è sotto pressione. Chi pensa per i suoi trascorsi da trequartista possa essere un regista, non lo ha inquadrato a pieno. Può farlo, per carità, ma Enzo è perlopiù una mezzala o un mediano (127 i palloni recuperati nell’ultima Ligue 1 ai quali vanno aggiunti i 35 contrasti vinti) dai piedi buoni.

Ghisolfi, suo grande sponsor, sa che potrà innalzare il livello tecnico della squadra e ritagliarsi, fin da subito un posto da titolare. Nello scacchiere del ds infatti, la mediana giallorossa deve essere rivoluzionata. Bove e Aouar sono in uscita. Il primo spera di rimanere nella Capitale e convincere De Rossi a puntare ancora su di lui. Nonostante l’Inghilterra sia un’ambizione professionale che lo attira insieme alla fidanzata Martina.

Per l’algerino le sirene orientali continuano a fare capolino. Due club (uno qatarino e uno arabo) hanno sondato il terreno, con la Roma che ha fissato il prezzo a 15 milioni. Ma il vero trading che Ghi-solfi vorrebbe mettere in atto è con Leandro Paredes. Dentro Le Fée, fuori l’argentino, che pesa a bilancio per 8 milioni di euro. Il calciatore in questo momento impegnato in Coppa America, ha ricevuto una ricca offerta dall’Arabia e avrebbe chiesto tempo per riflettere.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero

