Roma, ecco la difesa green: Kumbulla subito titolare, sabato in campo contro il suo Verona

AS ROMA NOTIZIE – Il primo colpo dell’era Friedkin sarà subito protagonista con la maglia giallorossa: Marash Kumbulla giocherà titolare nel match di esordio in campionato contro il Verona. Lo racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina – G. Lengua).

Fonseca infatti sembra intenzionato a presentarsi subito con il 3-4-2-1, e a quel punto il nuovo acquisto giocherebbe al fianco di Ibanez e Mancini in un reparto arretrato tra i più giovani della serie A.

Se invece il portoghese decidesse che Kumbulla non è pronto per essere gettato nella mischia, allora sarebbe costretto a ripartire dal 4-2-3-1, con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Spinazzola in difesa, Cristante-Diawara in mediana e Pellegrini-Veretout-Mkhitaryan sulla trequarti alle spalle di Dzeko.

Fonte: Il Messaggero