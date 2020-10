Roma, ecco le linee guida per aumentare i ricavi: dalla Champions alla cessione dei calciatori

NOTIZIE AS ROMA – L’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina), scrive oggi come il club giallorosso abbia già delineato alcune linee-guida per provare ad aumentare i ricavi del club.

Oltre al completamento dell’aumento di capitale già deliberato e l’inevitabile integrazione successiva, si punterà a far lievitare i flussi di cassa operativi netti da conseguire nel corso della partecipazione all’Europa League.

Va inoltre considerata la possibilità, anche se al momento remota, di tener conto di eventuali incassi da biglietteria. C’è poi l’ingresso di nuovi sponsor (New Balance in pole per succedere alla Nike) come altra principale fonte di nuovi ricavi.

Uno dei punti principali che Friedkin spera di riuscire a raggiungere è la qualificazione della Roma alla prossima Champions League, aspetto di fondamentale importanza per permettere al club di avere incassi importanti. L’ultimo punto è la cessione di asset aziendali disponibili, ossia di calciatori.

Fonti: Il Messaggero